Сшили 4 плаща,расходую на каждый по 3 метра ткани.Поставь вопрос и реши задачу.Составь и реши две задачи,обратную данной.

Гость: Гость:

1)Сшили 4 плаща,расходуя на каждый по 3 метра ткани. Сколько метров ткани израсходовали на 4 плаща? Решение: [latex]4 \cdot 3=12[/latex] (м) Ответ: 12 метров ткани израсходовали на 4 плаща. 2)Сшили 4 плаща, израсходовав при этом 12 метров ткани. Сколько метров ткани израсходовали на каждый плащ? Решение: 12:4=3 (м) Ответ: по 3 метра ткани израсходовали на каждый плащ. 3) Из 12 метров ткани сшили плащи, расходуя на каждый по 3 метра ткани. Сколько плащей сшили? Решение: 12:3=4 (п) Ответ: 4 плаща сшили.