помогите написать сочинение на тему "Что я люблю" пожалуйста 4 класс

Гость: Гость:

Что я люблю? Я даже сама не смогу до конца ответить на этот вопрос. Я безумно люблю свою маму, она для меня самый близкий на свете человек, конечно своих родственников. Ведь все они заложили в меня частичку себя. Я люблю гулять в парке, сладкую вату, животных, школу, карусели, все это разное, но это частички моей жизни. Вообще я люблю все то что связанно с моим образом жизни начиная от школы заканчивая развлечениями.