помогите написать сочинение на тему "Что я люблю" пожалуйста 4 класс
Русский язык
помогите написать сочинение на тему "Что я люблю" пожалуйста 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что я люблю? Я даже сама не смогу до конца ответить на этот вопрос. Я безумно люблю свою маму, она для меня самый близкий на свете человек, конечно своих родственников. Ведь все они заложили в меня частичку себя. Я люблю гулять в парке, сладкую вату, животных, школу, карусели, все это разное, но это частички моей жизни. Вообще я люблю все то что связанно с моим образом жизни начиная от школы заканчивая развлечениями.
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