если в правильной четырехугольной пирамиде ребро основания равно 6, а площадь диагонального сечения 12корень из 2 то площадь поверхности равна?

Математика

если в правильной четырехугольной пирамиде ребро основания равно 6, а площадь диагонального сечения 12корень из 2 то площадь поверхности равна?

Автор: Гость