если в правильной четырехугольной пирамиде ребро основания равно 6, а площадь диагонального сечения 12корень из 2 то площадь поверхности равна?
Математика
если в правильной четырехугольной пирамиде ребро основания равно 6, а площадь диагонального сечения 12корень из 2 то площадь поверхности равна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ребро основания правильной четырехугольной пирамиды равно 6 см, то диагональ основания равна 6 * √ 2 см. Поскольку площадь диагонального сечения равна 12 * √ 2 см, то высота пирамиды равна 4 см. Согласно теореме Пифагора, апофема пирамиды равна √ (4² + (6 / 2)²) = √ 25 = 5 см. Следовательно, площадь боковой грани пирамиды 6 * 5 / 2 = 15 см², площадь боковой поверхности 15 * 4 = 60 см², а площадь полной поверхности - 6² + 60 = 96 см².
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