Сколько: А) шестых долей содержится в 1/2, 1/3,2/3, 3/2
Математика
Сколько: А) шестых долей содержится в 1/2, 1/3,2/3, 3/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
шестая доля это 1\6 1/2=3/6=3*1/6 - 3 шестых доли 1/3=2/6=2*1/6 - 2 шестых доли, 2/3=4/6=4*1/6 - 4 шестых доли, 3/2=9/6=9*1/6 - 9 шестых доли
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