Як ви розумiете цей вислiв? Дерево пiзнають по тому,що воно родить,а людину по тому,що вона робить.
Қазақ тiлi
Як ви розумiете цей вислiв? Дерево пiзнають по тому,що воно родить,а людину по тому,що вона робить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цей вислів я розумію в якості того що є така закономірність що людина робить погано чи гарно від того і залежить яка людина як і дерево!!!!
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