Фокстер"єри, гомозиготні за рецесивним алелем певного гена, сліпі від народження. Пара плідників з нормальним фенотипом дала сім цуценят, з яких п"ять мали нормальний фенотип, а двоє виявилися сліпими. Встановіть генотипи атькі...

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а - слепота, А - норма. Слепые щенки имеют генотип аа. Раз у здоровых радителей получились слепые щенки, значит родители гетерозиготны по этому признаку и имеют генотип Аа. Остальные щенки с нормальным зрением имеют либо генотип Аа, либо АА. G: Aa X Aa F: AA, Aa, Aa, aa. X - означает скрещивание.