Фонетический разбор слова черешня
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Фонетический разбор слова черешня
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Черешня - [ч`ир`эшн`а] - 3 слога (че-ре-шня), второй ударный. ч - [ч`] - согл., глух непарн., мягк. непарн., шипящ. е - [и] - гласн., безударн. р - [р`] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), мягк. парн. е - [э] - гласн., ударн. ш - [ш] - согл., глух парн., тверд. непарн., шипящ. н - [н`] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), мягк. парн. я - [а] - гласн., безударн. 7 букв, 7 звуков.
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