петя записал число87 и цифру 7 зачеркнул. на сколько уменьшилось число? записать решение как узнали
Математика
петя записал число87 и цифру 7 зачеркнул. на сколько уменьшилось число? записать решение как узнали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После того, как Петя зачеркнул цифру 7 в числе 87, то получилось число 8. Значит, нам нужно из начального числа вычесть конечное. Получается: 87 - 8 = 79 Ответ: изначальное число уменьшилось на 79.
Гость:
87 было и 7 зачеркнул 8 осталось. 87-8=79 Ответ: На 79 цифра уменьшилась.
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