рассчитайте объём (н.у) сернистого газа , который выделяется при взаимодействии меди массой 12,8г с избытком концентрированной серной кислоты
Химия
рассчитайте объём (н.у) сернистого газа , который выделяется при взаимодействии меди массой 12,8г с избытком концентрированной серной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V(SO2) - ? Cu+H2SO4 = CuO+SO2+H2O n(Cu) = 12,8/63.5=0.2 моль n(SO2) = 0,2 V(SO2) = 0,2 *22,4 = 4,48л
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