рассчитайте объём (н.у) сернистого газа , который выделяется при взаимодействии меди массой 12,8г с избытком концентрированной серной кислоты

Химия

рассчитайте объём (н.у) сернистого газа , который выделяется при взаимодействии меди массой 12,8г с избытком концентрированной серной кислоты

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