сколько водяных зарядов получится из 48 см воды если на изготовление двух зарядов нужно 8 см воды?нужно решить двумя способами

Математика

сколько водяных зарядов получится из 48 см воды если на изготовление двух зарядов нужно 8 см воды?нужно решить двумя способами

Автор: Гость