сколько водяных зарядов получится из 48 см воды если на изготовление двух зарядов нужно 8 см воды?нужно решить двумя способами
Математика
сколько водяных зарядов получится из 48 см воды если на изготовление двух зарядов нужно 8 см воды?нужно решить двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 на 1 заряд нужно 8/2=4см 48/4=12 зарядов 2 48/8=6 двоных зарядов 6*2=12 зарядов
Гость:
1-ый способ 1)8/2=4(см)воды на снаряд 2)48/4=12(з)из 48 см воды 2-ой способ 1)48/8=6(з)на 8 см воды 2)6х2=12(з)из 48 см воды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
турист приближается к зданию на растояние s=120м за время t=2мин.С какой средней скоростью относительно туриста и в каком направлении "движется" зд...