"Закони моралі-найкращі життєві орієнтири"

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"Закони моралі-найкращі життєві орієнтири"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закони моралі направлені на те, щоб утримувати людей в площині безпеки та комфорту по відношенню одне до одного. Не роби іншим того, що не бажаєш собі. Поважай літніх, бо і ти таким станеш. Піклуйся про дітей, колись вони тобі відплатять. Люби ближнього свого, бо, коли станеться біда, сам будеш потребувати допомоги.  Все це можна сказати одним реченням : " Збільшуй кількість добра на Землі, і воно до тебе вернеться неодмінно." Людина, яка не користується у своєму житті цими орієнтирами, приречена на самотність та нужденість у подальшому житті, коли стане немічною.  Тисячоліттями у своїх релігіях люди зберігали і поповнювали ці закони. Ці моральні принципи є основою державних законів всіх країн. Той, хто виховувався на цих законах, хто виконує їх, не тільки забезпечує собі і своїм рідним краще життя, але й наступним поколінням.  
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