(0,5x+1,2)-(3,6-4,5x)=(4,8-0,3x)+(10,5x+0,6)
Алгебра
(0,5x+1,2)-(3,6-4,5x)=(4,8-0,3x)+(10,5x+0,6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,5x+1,2)-(3,6-4,5x)=(4,8-0,3x)+(10,5x+0,6) 0,5x+1,2-3,6+4,5x=4,8-0,3x+10,5x+0,6 -5,2x=7,8 x=-1,5
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