Что такое сказка и расказ
Музыка
Что такое сказка и расказ
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Казка - цікаве оповідання з вигаданими героями та фантастичними подіями. Оповідання - невелика розповідь життєвого характеру, з малою кількість героїв. Частіше має одну сюжетну лінію.
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