Что такое сказка и расказ

Музыка
Что такое сказка и расказ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казка - цікаве оповідання з вигаданими героями та  фантастичними подіями. Оповідання - невелика розповідь життєвого характеру, з малою кількість героїв. Частіше має одну сюжетну лінію.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
периметр параллелограмма равен 30см,а градусная мера его острого угла равна 60градусов.диагональ параллелограмма делит тупой угол на части в отноше...
Ответить
Литература
сочинить сказку.в которую будет включена пословица умный человек смеётся после всех . не успеваю помогите
Ответить
Физика
при равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит за пятую секунду 90см.Определите перемещение тела за седьмую секунду
Ответить
Математика
Для изготовления воздушного змея нужно отрезать 5/8 от листа ватмона. Какая часть листа ватмона останится после разрезания?
Ответить
Қазақ тiлi
СКЛАСТИ ЗВУКОВУ МОДЕЛЬ СЛОВА -БРАТТЯ
Ответить