при равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит за пятую секунду 90см.Определите перемещение тела за седьмую секунду
Физика
при равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит за пятую секунду 90см.Определите перемещение тела за седьмую секунду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело, двигающееся равноускоренно, проходит за T секунд путь S (T) = a * T² / 2 . В данном случае S₅ = S (5) - S (4) = a * 5² / 2 - a * 4² / 2 = 12,5 * a - 8 * a = 4,5 * a = 0,9 , откуда а = 0,2 м/с². Тогда S₇ = S (7) - S (6) = 0,2 * 7² / 2 - 0,2 * 6² / 2 = 4,9 - 3,6 = 1,3 м.
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