при равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит за пятую секунду 90см.Определите перемещение тела за седьмую секунду

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Тело, двигающееся равноускоренно, проходит за T секунд путь S (T) = a * T² / 2 . В данном случае S₅ = S (5) - S (4) = a * 5² / 2 - a * 4² / 2 = 12,5 * a - 8 * a = 4,5 * a = 0,9 , откуда а = 0,2 м/с². Тогда S₇ = S (7) - S (6) = 0,2 * 7² / 2 - 0,2 * 6² / 2 = 4,9 - 3,6 = 1,3 м.