Расстояние S=240 м. необходимо проехать на лодке туда и обратно один раз по реке, скорость течения которой U1=1 м/с, а другой раз по озеру. Скорость лодки относительно воды в обоих случаях U2=5 м/с. Решив задачу в общем виде до...
Физика
Расстояние S=240 м. необходимо проехать на лодке туда и обратно один раз по реке, скорость течения которой U1=1 м/с, а другой раз по озеру. Скорость лодки относительно воды в обоих случаях U2=5 м/с. Решив задачу в общем виде доказать, сто поездка туда и обратно по реке всегда занимает больше времени, чем по озеру. На сколько время движения лодки по реке в данном случае больше времени её движения по озеру?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
затраченное время на реке по течению 240/(5+1)=40 мин на реке против течения 240/(5-1)=60 мин на реке всего 40+60=100 мин на озере 240*2/5=96 мин очевидно, что поездка по реке занимает на 4 мин (100-96) больше
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