Расстояние S=240 м. необходимо проехать на лодке туда и обратно один раз по реке, скорость течения которой U1=1 м/с, а другой раз по озеру. Скорость лодки относительно воды в обоих случаях U2=5 м/с. Решив задачу в общем виде до...

Физика

Расстояние S=240 м. необходимо проехать на лодке туда и обратно один раз по реке, скорость течения которой U1=1 м/с, а другой раз по озеру. Скорость лодки относительно воды в обоих случаях U2=5 м/с. Решив задачу в общем виде доказать, сто поездка туда и обратно по реке всегда занимает больше времени, чем по озеру. На сколько время движения лодки по реке в данном случае больше времени её движения по озеру?

Автор: Гость