ЗОБРАЗІТЬ СТРУКТУРНУ ФОРМУЛУ 4,5 - ДИБРОМО -2,2,3- ТРИХЛОРОГЕПТАНУ

Химия
ЗОБРАЗІТЬ СТРУКТУРНУ ФОРМУЛУ 4,5 - ДИБРОМО -2,2,3- ТРИХЛОРОГЕПТАНУ
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                  Cl          Cl        Br        Br                   |           |          |           | [latex] \\CH3- C - CH - CH - CH - CH2 - CH3[/latex]                   |                   Cl      
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