ЗОБРАЗІТЬ СТРУКТУРНУ ФОРМУЛУ 4,5 - ДИБРОМО -2,2,3- ТРИХЛОРОГЕПТАНУ
Химия
ЗОБРАЗІТЬ СТРУКТУРНУ ФОРМУЛУ 4,5 - ДИБРОМО -2,2,3- ТРИХЛОРОГЕПТАНУ
Ответ(ы) на вопрос:
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Cl Cl Br Br | | | | [latex] \\CH3- C - CH - CH - CH - CH2 - CH3[/latex] | Cl
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