Масса одного медведя равна массе четырех шимпанзе. Сколько килограммов может составлять масса одного медведя и одного шимпанзе? Выберите ответы. А. 234кг. В.238кг. С.235кг. D.241 кг.
Математика
Масса одного медведя равна массе четырех шимпанзе. Сколько килограммов может составлять масса одного медведя и одного шимпанзе? Выберите ответы. А. 234кг. В.238кг. С.235кг. D.241 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как масса одного медведя = массе 4 шимпанзе, то масса 1 медведя и 1 шимпанзе = массе 5 шимпанзе, т.е. это число должно быть кратно 5, следовательно это ответ С 235 кг.
Гость:
Если имеется в виду целое число килограммов, то нужно найти число, которое делится на 5 (масса 1 обезьяны + масса 4 таких же обезьян). Число должно заканчиваться на 0 или 5. Среди приведенных вариантов правильным является число 235. Ответ. 235 кг.
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