запиши числа мот 4 до 30,которые делятся без остатка на 3,на 4
Математика
запиши числа мот 4 до 30,которые делятся без остатка на 3,на 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 3: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 на 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Гость:
6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 - делятся на 3; 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 - делятся на 4
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