В каких группах ты участвуешь?                                                                       По выбору группы:                                                                                         По собственному выбо...

Гость: Гость:

В каких группах ты участвуешь? 1) По выбору группы: Семья, класс, народ.. 2) По собственному выбору: Друзья, спорт, разные творческие кружки.. Лидер дейсвует исключительно по своим интересам и убеждениям, также использую попавших под его влияние людей, а положительно это для группы или нетответить невозможно. Так же не возможно ответить как повлияли на группы, например, Гитлер, Ленин.. Назначеного лидера команда может просто игнорировать, не выполнять поставленную задачу, не будет такого взаимопонимания, как с лидером, которого выбрала сама группа.