Велосипедист до озера ехал со скоростью 15 км/ч , а обратно со скоростью 10км/ч. Сколько часов ушло на доррогу от деревни до озера, если на весь путьтуда и обратно веллосипедист затратил 5 часов

Алгебра

Велосипедист до озера ехал со скоростью 15 км/ч , а обратно со скоростью 10км/ч. Сколько часов ушло на доррогу от деревни до озера, если на весь путьтуда и обратно веллосипедист затратил 5 часов

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