Велосипедист до озера ехал со скоростью 15 км/ч , а обратно со скоростью 10км/ч. Сколько часов ушло на доррогу от деревни до озера, если на весь путьтуда и обратно веллосипедист затратил 5 часов

Алгебра
Велосипедист до озера ехал со скоростью 15 км/ч , а обратно со скоростью 10км/ч. Сколько часов ушло на доррогу от деревни до озера, если на весь путьтуда и обратно веллосипедист затратил 5 часов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - искомое время. Тогда расстояние от деревни до озера: 15х км. Уравнение для времени движения туда и обратно: х + 15х/10 = 5 2,5х= 5 х = 2 Ответ: 2 часа.
Гость:
х км расстояние от деревни до озера х/15 ч ехал велосипедист до озера х/10 ч ехал велосипедист до деревни х/15 + х/10 = 5 (2х + 3х)/30 = 5 5х = 150 х = 30 30/15 = 2 ч ушло на дорогу от деревни до озера. Ответ. 2 ч.
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