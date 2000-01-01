m (C2H6)= 60КГ., V( O2) = 0.21. V=(в.)? 2C2H6+7O2=4CO2+6H2O.
Химия
m (C2H6)= 60КГ., V( O2) = 0.21. V=(в.)? 2C2H6+7O2=4CO2+6H2O.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V( O2) = 0.21 m (C2H6)= 60КГ =60000г V=(H2O)? 2C2H6+7O2=4CO2+6H2O n(C2H6)=m/M= 60000:30 = 2000моль n( O2)=V/Vm = 0.21/22.4 = 0,009375 - недостаток n(H2O) = (0,009375 *6)/7 = 0,008моль V(H2O) = 0,008 *18 = 1,44
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