ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО РЕШИТЬ ДВА УРАВНЕНИЯ!!!!!! (32-x)умножить на 6-39=45 (275+80:y):4=70
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО РЕШИТЬ ДВА УРАВНЕНИЯ!!!!!! (32-x)умножить на 6-39=45 (275+80:y):4=70
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(32-х)*6-39=45 (32-х)*6=45+39 (32-х)*6=84 32-х=84:6 32-х=14 х=32-14 х=18 (275+80:у):4=70 275+80:у=70*4 275+80:у=280 80:у=280-275 80:у=5 у=80:5 у=16
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