найдите стороны прямоугольника,если его площадь равна 72 сантиметра в квадрате,а периметр-36сантиметров

Гость: Гость:

Составим систему уравнений: 1. ав=72 и 2. 2(а+в)=36 Разделим обе части уравнения на 2, получим: а+в=18 Выразим а через в, получим: а=18-в Подставим конечное выражение из 2-го урвнения в первое, получим: в(18-в)=72 18в-в(в квадрате)=72 в(в квадрате)-18в+72=0 D1=(-9)(в квадрате)-1*72=9>0, два корня. в1/2=9(плюс минус)3/1 в1=12 в2=6 Ответ: стороны прямоугольника 12см и 6см.