найдите стороны прямоугольника,если его площадь равна 72 сантиметра в квадрате,а периметр-36сантиметров
Алгебра
найдите стороны прямоугольника,если его площадь равна 72 сантиметра в квадрате,а периметр-36сантиметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим систему уравнений: 1. ав=72 и 2. 2(а+в)=36 Разделим обе части уравнения на 2, получим: а+в=18 Выразим а через в, получим: а=18-в Подставим конечное выражение из 2-го урвнения в первое, получим: в(18-в)=72 18в-в(в квадрате)=72 в(в квадрате)-18в+72=0 D1=(-9)(в квадрате)-1*72=9>0, два корня. в1/2=9(плюс минус)3/1 в1=12 в2=6 Ответ: стороны прямоугольника 12см и 6см.
Гость:
Полупериметр равен 36:2=18 (см). Пусть стороны равны х и (18-х) см. Зная, что площадь равна 72 см, составляем уравнение: х(18-х)=72 18х-х²-72=0 х²-18х+72=0 х₁=12, х₂=6 18-12=6 18-6=12 Ответ. 12 см и 6 см.
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