Автомобиль с хoрнoими шинами может иметь ускорение а=5м/с.какое время потребуется для разгона автомобиля до скорости=60км/ч?каков путь разгона в этом случае.

Физика

Автомобиль с хoрнoими шинами может иметь ускорение а=5м/с.какое время потребуется для разгона автомобиля до скорости=60км/ч?каков путь разгона в этом случае.

Автор: Гость