Автомобиль с хoрнoими шинами может иметь ускорение а=5м/с.какое время потребуется для разгона автомобиля до скорости=60км/ч?каков путь разгона в этом случае.

Физика
Автомобиль с хoрнoими шинами может иметь ускорение а=5м/с.какое время потребуется для разгона автомобиля до скорости=60км/ч?каков путь разгона в этом случае.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формулам равноускоренного движения: v= a*t Тогда время: t = v/a = 16,67/5 = 3,33 c.  (мы учли, что: 60 км/ч = 16,67 м/с - примерно). Путь разгона: [latex]S=\frac{at^2}{2}=\frac{5*3,33^2}{2}\approx27,8\ m.[/latex] Ответ: 3,3 с;  27,8 м.
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