Двум ученикам надо было разделить одно и то же число:первому на 15,а второму на 51.У первого получилось в частном 30 и в остатке 3.Какой ответ получится у второго?

Математика

Двум ученикам надо было разделить одно и то же число:первому на 15,а второму на 51.У первого получилось в частном 30 и в остатке 3.Какой ответ получится у второго?

Автор: Гость