Двум ученикам надо было разделить одно и то же число:первому на 15,а второму на 51.У первого получилось в частном 30 и в остатке 3.Какой ответ получится у второго?
Математика
Двум ученикам надо было разделить одно и то же число:первому на 15,а второму на 51.У первого получилось в частном 30 и в остатке 3.Какой ответ получится у второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(30*15+3)/51=8 и 45 в остатке. Ответ: 8 и в остатке 45.
Гость:
Сначала находим исходное число: 30·15+3=450+3=453 Находим результат второго ученика: 453:51=8 (ост. 45)
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