Две Бригады были заняты на уборке картофеля.Первая бригада за 5 ч работы убрала кортофеля стоклько же,сколько вторая бригада за 7 ч.Сколько центнеров картофеля убрала первая бирада,если за 1 час она убрала на 16 ц больше,чем вт...

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Две Бригады были заняты на уборке картофеля.Первая бригада за 5 ч работы убрала кортофеля стоклько же,сколько вторая бригада за 7 ч.Сколько центнеров картофеля убрала первая бирада,если за 1 час она убрала на 16 ц больше,чем вторая бригада?

Автор: Гость