Две Бригады были заняты на уборке картофеля.Первая бригада за 5 ч работы убрала кортофеля стоклько же,сколько вторая бригада за 7 ч.Сколько центнеров картофеля убрала первая бирада,если за 1 час она убрала на 16 ц больше,чем вт...
Алгебра
Две Бригады были заняты на уборке картофеля.Первая бригада за 5 ч работы убрала кортофеля стоклько же,сколько вторая бригада за 7 ч.Сколько центнеров картофеля убрала первая бирада,если за 1 час она убрала на 16 ц больше,чем вторая бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - производительность первой бригады, тогда (х-16) - произ-ть второй. 5х = 7(х-16) 2х = 112 х = 56 ц/ч. Тогда первая бригада за 5 часов работы убрала: 5х = 5*56 = 280 ц. Ответ: 280 ц.
Гость:
Пусть: х - производительность первой бригады (ц/ч), тогда (х-16) - производительность второй бригады (ц/ч). 5х ц картофеля - убрала первая бригада, а 7(х-16) ц картофеля убрала вторая бригада. По условию задачи работа первой бригады равна работе второй бригады, т.е. (составим уравнение): 7(х-16)=5х Решим уравнение: 5х=7(х-16) 5х=7х-112 2х=112 х=56 (ц/ч), значит 56*5=280 ц картофеля убрала первая бригада. Ответ: 280 ц.
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