1.Записать все трехзначные числа,в которых десятков в два раза больше,чем единиц,но во столько же раз меньше,чем сотен. 2.Представить эти числа в виде суммы разрядных слагаемых. 3.Сравнить составленные в пункте 1) числа с помощ...
Математика
1.Записать все трехзначные числа,в которых десятков в два раза больше,чем единиц,но во столько же раз меньше,чем сотен. 2.Представить эти числа в виде суммы разрядных слагаемых. 3.Сравнить составленные в пункте 1) числа с помощью неравенств. 4.С помощью таких чисел и действий можно уравнять эти числа, и записать равенства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
421, 842. 421 = 400 + 20 + 1 842 = 800 + 40 + 2 421 < 842 421·2 = 842
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