1.Записать все трехзначные числа,в которых десятков в два раза больше,чем единиц,но во столько же раз меньше,чем сотен. 2.Представить эти числа в виде суммы разрядных слагаемых. 3.Сравнить составленные в пункте 1) числа с помощ...

Математика

1.Записать все трехзначные числа,в которых десятков в два раза больше,чем единиц,но во столько же раз меньше,чем сотен. 2.Представить эти числа в виде суммы разрядных слагаемых. 3.Сравнить составленные в пункте 1) числа с помощью неравенств. 4.С помощью таких чисел и действий можно уравнять эти числа, и записать равенства.

Автор: Гость