на столе лежало всего 10 помидоров и огурцов.сколько помидоров и огурцов могло быть.,вычисли по образцу 9+2=9+1+1=10+1=11,9+3=9+1+2=10+.=..,9+4=9+1+3=10+.=..,9+5=9+1+4=10+.=..,запиши равенства9+4=.+.,9+5=.+.
Математика
на столе лежало всего 10 помидоров и огурцов.сколько помидоров и огурцов могло быть.,вычисли по образцу 9+2=9+1+1=10+1=11,9+3=9+1+2=10+.=..,9+4=9+1+3=10+.=..,9+5=9+1+4=10+.=..,запиши равенства9+4=.+.,9+5=.+.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+2=9+1+1=10+1=11, 9+3=9+1+2=10+2=12, 9+4=9+1+3=10+3=13, 9+5=9+1+4=10+4=14 все)
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