В ящике било меньше 80 мандаринов. Известно, что их можно разделить поровну между двумя или тремя, или пятью детьми, но нельзя разделить поровну между четирмя детьми.  Сколько мандаринов било в ящике?

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Чтобы число было кратно 5 оно должно заканчиваться на 0 или 5, чтобы оно же было кратно ущу и 2 оно должно заканчиваться только на 0. Рассмотрим числа 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Всем условиям удовлетворяет только число 30. Значит в ящике было 30 мандаринов.