как разделить трапецию на 2 равновеликие части
Геометрия
как разделить трапецию на 2 равновеликие части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждое из оснований делим пополам и полученные точки соединяем.
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