найдите значение выражения и выпишите делители этого числа: 36,6*0,5-12,04:2,8
Математика
найдите значение выражения и выпишите делители этого числа: 36,6*0,5-12,04:2,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36,6 * 0,5 - 12,04 : 2,8 = 18,3 - 4,3 = 14
Гость:
36,6*0,5-12,04:2,8 = 18,3 - 4,3 = 14 Делители - 1, 2, 7, 14.
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