В фермерском хозяйстве 12 комбайнов убирали урожай с трех полей площадью 15 га,30 га,45 га.Количество комбайнов распределили прямо пропорционально площади каждого поля.Сколько комбайнов убирали урожай с первого поля,со второго ...

Гость: Гость:

возьмем первое поле площадью 15га за 1 часть. тогда второе поле составляет 30/15=2части, а третье 45/15=3 части. все поля составляют 1+2+3=6 частей. их убирали 12 комбайнов. значит, на уборку одной части необходимо 12/6=2 комбайна. таким образом, на уборку первого поля понадобилось 2 комбайна, на уборку второго 2*2=4 комбайна, а на уборку третьего 2*3=6 комбайнов. можно все это решить с помощью соотношений. в принципе, решение то же, только указываем, что 15:30:45 относятся как 1:2:3. и т.д.