Трое мальчиков взяли из пакета 4 пряника так,что у каждого оказалось не меньше одного пряника. Сколько пряников мог взять каждый мальчик?

Математика

Трое мальчиков взяли из пакета 4 пряника так,что у каждого оказалось не меньше одного пряника. Сколько пряников мог взять каждый мальчик?

Автор: Гость