Трое мальчиков взяли из пакета 4 пряника так,что у каждого оказалось не меньше одного пряника. Сколько пряников мог взять каждый мальчик?
Математика
Трое мальчиков взяли из пакета 4 пряника так,что у каждого оказалось не меньше одного пряника. Сколько пряников мог взять каждый мальчик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1, 1, 2 1, 2, 1 2, 1, 1 Каждый мальчик мог взять либо 1, либо 2 пряника.
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