В вишневом варенье отношение массы вишни к массе сахара равно 2:3.Сколько колограммов вишни и сколько килограммов сахара в 3,5 кг вишневого выренья?

Гость: Гость:

отношение вишни к сахару равно 2:3. 2+3=5. всего 5 частей. 3,5кг/5=0,7кг. т.е. 1 часть составляет 0,7кг. таким образом, в 3,5кг варенья вишни 2 части или 2*0,7=1,4кг, а сахара 3 части или 3*0,7=2,1кг.