В вишневом варенье отношение массы вишни к массе сахара равно 2:3.Сколько колограммов вишни и сколько килограммов сахара в 3,5 кг вишневого выренья?
Математика
В вишневом варенье отношение массы вишни к массе сахара равно 2:3.Сколько колограммов вишни и сколько килограммов сахара в 3,5 кг вишневого выренья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отношение вишни к сахару равно 2:3. 2+3=5. всего 5 частей. 3,5кг/5=0,7кг. т.е. 1 часть составляет 0,7кг. таким образом, в 3,5кг варенья вишни 2 части или 2*0,7=1,4кг, а сахара 3 части или 3*0,7=2,1кг.
Гость:
2х+3х=3,5 5х=3,5 х=0,7 2·0,7=1,4 (кг) - вишни 3·0,7=2,1 (кг) - сахара
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