вычислите (√3+√5-√3-√5)²
Математика
вычислите (√3+√5-√3-√5)²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√3+√5-√3-√5)²= 0²= 0
Гость:
если в таком виде как записано то (√3+√5-√3-√5)²=0^2=0 если имелось виду (корень(3+корень(5))-корень(3-корень(5)))^2= 3+корень(5)+3-корень(5)-2*корень(3+корень(5))*корень(3-корень(5))= 6-2*корень(3^2-(корень(5))^2)=6-2*корень(9-5)= =6-2*корень(4)=6-2*2=6-4=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Пожалуйста. очень срочно помогите соствить контрольный диалог на тему: Ви прочитали цікаву книжку. Переконайте однокласника теж прочитати її. мне о...
Геометрия
Катеты прямоугольного треугольника равны 9 и 40. Найдите высоту этого треугольника, опущенную на гипотенузу.
Алгебра
З двох розчинів солі - 10-відсоткового і 15-відсоткового - треба утворити 40г 12-відсоткового розчину. Скільки грамів кожного розчину потрібно взяти?
Алгебра
Два туриста и один велосипед должны за1,5часа преодолеть путь в 12км. Известно,что на велосипеде каджый едет со скоростью20км/ч,а пешком их скорост...