вычислите (√3+√5-√3-√5)²

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если в таком виде как записано то (√3+√5-√3-√5)²=0^2=0 если имелось виду (корень(3+корень(5))-корень(3-корень(5)))^2= 3+корень(5)+3-корень(5)-2*корень(3+корень(5))*корень(3-корень(5))= 6-2*корень(3^2-(корень(5))^2)=6-2*корень(9-5)= =6-2*корень(4)=6-2*2=6-4=2