СРОЧНО!!!    на столе лежит 10 пронумерованных мешочков, в каждом из которых лежит 10 золотых монет. В одном из мешочков все монеты фальшивые. Масса настоящей монеты равна 10 г, а масса фальшивой -9 г. Как с помощью весов со шк...

Гость: Гость:

из первого мешка взять 1 монету, из второго - 2 монеты, из третьего - 3 монеты, ..., из десятого - 10 монет. Получим: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55 монет Взвешиваем монеты, их общий вес будет не более 55 * 10 = 550 г. Если фальшивая монета в первом мешке, то общий вес будет на 1 грамм меньше = 549 г., если во втором то на 2 грамма = 548 г., в третьем на 3 грамма меньше = 547 г, ... если в десятом, то на 10 грамм меньше = 540 г.