какое предложение можно составить со словом рощ??
Алгебра
какое предложение можно составить со словом рощ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я была в дубовой роще,таких красивых рощ я еще не видела!
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