У Клавы на 2 конфеты больше, чем у Марины, а у Зины на 2 конфеты меньше, чем у Марины. Как сделать так, чтобы у всех конфет стало поровну?

Математика

У Клавы на 2 конфеты больше, чем у Марины, а у Зины на 2 конфеты меньше, чем у Марины. Как сделать так, чтобы у всех конфет стало поровну?

Автор: Гость