У Клавы на 2 конфеты больше, чем у Марины, а у Зины на 2 конфеты меньше, чем у Марины. Как сделать так, чтобы у всех конфет стало поровну?

Математика
У Клавы на 2 конфеты больше, чем у Марины, а у Зины на 2 конфеты меньше, чем у Марины. Как сделать так, чтобы у всех конфет стало поровну?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клава должна отдать 2 конфетки Зине и будет увсех по ровну.
Гость:
х конфет - у Марины х+2 конфет - у Клавы х-2 конфет - у Зины   Заберём у Клавы 2 конфеты и отдадим их Зине. Тогда: х+2-2=х (конфет) - стало у Клавы х-2+2=х (конфет) стало у Зины   Итак, у всех конфет стало поровну.
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