Со временем Гиппократа принято выделять четыре вида темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. В Салернском кодексе здоровья описаны особенности каждого терперамента. Прочитай описания и на их основе определи, как...

Гость: Гость:

Меланхолик – это человек очень чувствительный, впечатлительный в сторону ранимости, обидчивый, консервативный, скорее замкнутый и отчужденный от внешних проявлений. Холерик – это человек деятельный, решительный, упорный, быстро наживает жизненный опыт. Холерики подвижны, быстро принимают решения и начинают действовать, часто не уравновешены. Сангвиник – это человек живо реагирующий на события, подвижный, весельчак и неунывающий оптимист, довольно легко примиряющийся со своими неудачами и неприятностями. Сангвиники быстро адаптируются к жизненным ситуациям, умеют создать вокруг себя настроение. Самый уравновешенный и стойкий тип психологического темперамента. Флегматик – это человек медлительный, с вялыми неторопливыми движениями, с несколько замедленной реакцией на события, невозмутимый и склонный к лени. Принято считать, что 4 мушкетера - 4 типа темперамента. К сангвинникам традиционно относят Д"Артаньяна, к холерикам - Атоса, к флегматикам - Портоса, к меланхоликам - Арамиса. Психологи считают, что такая классификация вполне условна. В "чистом" виде каждый тип темперамента встречается крайне редко. Большинство людей сочетают в себе черты разных типов. Так же и у героев Дюма. Но и у них проявляется лишь доминирование какого-либо типа темперамента.