Почему в реакции Fe2O3 + H2 = Fe + H2O водород вытесняет железо, если в ряду активности металлов водород правее железа?

Химия

Почему в реакции Fe2O3 + H2 = Fe + H2O водород вытесняет железо, если в ряду активности металлов водород правее железа?

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