Почему в реакции Fe2O3 + H2 = Fe + H2O водород вытесняет железо, если в ряду активности металлов водород правее железа?
Химия
Почему в реакции Fe2O3 + H2 = Fe + H2O водород вытесняет железо, если в ряду активности металлов водород правее железа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2 - восстановитель, его используют для восстановления металлов из их оксидов.(как правило, d-элементов)
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