как превратить ночь в день  шесть пропущенных слов в цепочке превращений

Русский язык
как превратить ночь в день  шесть пропущенных слов в цепочке превращений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ночь-ноль-соль-соло-село-сено-сень-день
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