тепловоз на горизонтальном участке пути длиной 600 м развивает постоянную силу тяги 147 кН.Скорость поезда возрастает при этом от 36 до 54 км/ч.Определите силусопротивления движению,считая ее постоянной.Масса поезда 1000т. (реш...

Физика

тепловоз на горизонтальном участке пути длиной 600 м развивает постоянную силу тяги 147 кН.Скорость поезда возрастает при этом от 36 до 54 км/ч.Определите силусопротивления движению,считая ее постоянной.Масса поезда 1000т. (решить задачу)

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