тепловоз на горизонтальном участке пути длиной 600 м развивает постоянную силу тяги 147 кН.Скорость поезда возрастает при этом от 36 до 54 км/ч.Определите силусопротивления движению,считая ее постоянной.Масса поезда 1000т. (реш...
Физика
тепловоз на горизонтальном участке пути длиной 600 м развивает постоянную силу тяги 147 кН.Скорость поезда возрастает при этом от 36 до 54 км/ч.Определите силусопротивления движению,считая ее постоянной.Масса поезда 1000т. (решить задачу)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fтяги=147кН=147000Н Vo=36км/ч=10м/с - начальная скорость поезда V= 54км/ч=15м/с - конечная скорость поезда L= 600м-длина пути, на котором произошло изменение скорости m=1000т=1000000кг - масса поезда Сила,действующая на поезд F=m*а =m*(V^2-Vo^ 2)/(2*L) = 104166Н из второго закона Ньютона F=Fтяги-Fсопр, отсюда Fсопр=Fтяги-F Fсопр= 147000Н-104166Н=42834Н=42,8кН
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Найдите величину (в градусах) вписанного угла α , опирающегося на хорду AB, равную радиусу окружности
Русский язык