в чем отличие програмиста и пользователя?
Экономика
в чем отличие програмиста и пользователя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пользоветель-это система их бывает много есле создать. програмист-это человек который создает программу
Гость:
В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТ ПРОГРАММИСТА Если кто-то работает с компьютером, то это не значит, что он программирует или умеет программировать. Пользователь потому и называется пользователем, что он просто использует возможности компьютеров и программ, и чаще всего далек от способов их создания. Задача же программиста создавать программы для тех, кому они нужны, т. е. для пользователей. Причем системные программисты в основном создают программы для управления компьютерами, а программисты прикладные , прежде всего, пишут программы полезные массовому пользователю. В принципе, всех, кто работает с компьютером можно разделить на три категории: 1. Программисты, создающие программы для облегчения труда других пользователей. 2. Программирующие пользователи, которые создают программы для решения своих задач, облегчения собственного труда. 3. Непрограммирующие пользователи, желающие решать свои задачи, используя уже существующие программы, не занимаясь программированием.
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