Чтобы сделать вовремя заказ, артель стеклодувов должна была изготовлять в день по 40 изделий. Однако она изготовляла ежедневно на 20 изделий больше и выполнила заказ на 3 дня раньше срока. Каков был срок выполнения заказа?
Алгебра
Чтобы сделать вовремя заказ, артель стеклодувов должна была изготовлять в день по 40 изделий. Однако она изготовляла ежедневно на 20 изделий больше и выполнила заказ на 3 дня раньше срока. Каков был срок выполнения заказа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
должны были изготовлять по 40 изд/день и сделать работу за х дней. а изготовляли по 40+20=60 изд/день и сделали работу за х-3 дней. т.о. 40х=60(х-3) 40х=60х-180 -20х= -180 х=9 срок выполнения задания был 9 дней.
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