количество ткани для костюмов составляет четвёртую часть полотна, которое нужно для задника сцены. сколько метров полотна нужно для задника?

Математика

количество ткани для костюмов составляет четвёртую часть полотна, которое нужно для задника сцены. сколько метров полотна нужно для задника?

Автор: Гость