количество ткани для костюмов составляет четвёртую часть полотна, которое нужно для задника сцены. сколько метров полотна нужно для задника?
Математика
количество ткани для костюмов составляет четвёртую часть полотна, которое нужно для задника сцены. сколько метров полотна нужно для задника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для костюмов нужно х метров полотна, а для задника сцены 4х метров полотна.
Гость:
нужно одну четвёртую умножить на четыре
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