ребят в возрасте от 11 (12) до 15 лет называют подростками, тинейджерами. Подумайте, какие определения применяют для характеристики подроскового возраста и почему.
География
ребят в возрасте от 11 (12) до 15 лет называют подростками, тинейджерами. Подумайте, какие определения применяют для характеристики подроскового возраста и почему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подростки потому что они вышли из той поры, которая наступает до 12 лет (это детство) то есть подростков очень трудно воспитывать, они в этом возрасте меняются, изменяется и их характер. Поэтому подростков называют подростками.
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