Готовя подарки к Новому году, члены родительского комитета шестого класса увидели, что имеющиеся конфеты можно расложить поровну по 15 или по 20 штук в один подарок. Сколько было конфет, если известно, что их было больше 6...

Математика

Готовя подарки к Новому году, члены родительского комитета шестого класса увидели, что имеющиеся конфеты можно расложить поровну по 15 или по 20 штук в один подарок. Сколько было конфет, если известно, что их было больше 600 и меньше 700?

Автор: Гость