Готовя подарки к  Новому году, члены родительского комитета шестого класса увидели, что имеющиеся конфеты можно расложить поровну по 15 или по 20 штук в один подарок.     Сколько было конфет, если известно, что их было больше 6...

Математика
Готовя подарки к  Новому году, члены родительского комитета шестого класса увидели, что имеющиеся конфеты можно расложить поровну по 15 или по 20 штук в один подарок.     Сколько было конфет, если известно, что их было больше 600 и меньше 700?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наименьшее общее кратное для 15 и 20 является 60. значит, число конфет должно быть кратно 60. если известно, что конфет было больше 600 и меньше 700, то можно сделать вывод, что конфет было 660.
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