письмо другу про картину летний сад осенью

Гость: Гость:

Здравствуй, Х. Вчера всем классом мы ходили в картинную галерею на экскурсию. Там просто замечательно! Я увидел(а) много прекраснейших картин, но одна просто поразила меня. Называется она "Летний сад осенью", а написал ее Исаак Бродский. Я хочу рассказать тебе про эту картину. На ней изображена широкая просторная аллея. Небо почти полностью затянуто облаками, и лишь кое-где проглядывает теплый лучик осеннего солнца. Землю укрывают золотисто-оранжевые листочки, а оставшаяся на полуобнаженных деревьях листва, трепещет на ветру и будто вот-вот сорвется и закружит на легком ветерке. Тень от деревьев, причудливо изгибаясь, повторяет очертания стволов и ветвей, создавая запутанный, но невероятно красивый узор. Глядя на картину, невольно всплывают в памяти строки из стихотвореня А.С. Пушкина: Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса — Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса. Справа между деревьями стоит одинокая беседка, к которой ведет маленькая аккуратная лесенка. Выглядит она совсем заброшенной. Люди проходят мимо нее, наслаждаясь последними теплыми деньками и ласковым осенним солнцем. Некоторые просто прогуливаются, другие сидят на скамейках, стоящих вдоль дороги. Думаю, художник изобразил гуляющих не случайно. Без них сад потерял бы свое очарование и оживленность, выглядел бы уныло и пустынно. Картина написана удивительно нежными неяркими красками, которые отчетливо передают состояние природы осенью. Но самое интересное, что картина создает впечатление, будто увидел эту аллею не взрослый человек с высоты своего роста, а маленький ребенок. И это придает картине еще больше очарования. Напиши, куда ходите на экскурсии вы, что узнаете нового. Буду с нетерпением ждать твоего письма. Твой друг, ХХ.