с аэродрома вылетают одновременно два самолета: один по навправлению на юг со скоростью 192 км ч, а второй с направлением на восток и скоростью 256 На каком расстоянии будут находиться эти самолеты через 3 часа?

Алгебра

с аэродрома вылетают одновременно два самолета: один по навправлению на юг со скоростью 192 км ч, а второй с направлением на восток и скоростью 256 На каком расстоянии будут находиться эти самолеты через 3 часа?

Автор: Гость