с аэродрома вылетают одновременно два самолета: один по навправлению на юг со скоростью 192 км ч, а второй с направлением на восток и скоростью 256 На каком расстоянии будут находиться эти самолеты через 3 часа?
Алгебра
с аэродрома вылетают одновременно два самолета: один по навправлению на юг со скоростью 192 км ч, а второй с направлением на восток и скоростью 256 На каком расстоянии будут находиться эти самолеты через 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как самолеты летят на юг и на восток, то получаем прямоугольный треугольник с известными двумя сторонами, а третью сторону найдем по тиореме Пифагора, это и будет расстояние между самолетами а=192*3=576км b=256*3=768км с=√а²+b²=√576²+768²=960км
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