в ромбе ABCD угол ABC равен 120градусов,диагональ BD=8см.Найти периметр ромба.

Гость: Гость:

Диагонали ромба являются биссектрисами его углов: угол СВD = углу СDВ = 120:2=60 (град) В треугольнике ВСD: угол ВСD = 180-2*60 = 60 (град), т.е. треугольник ВСD - равносторонний ВС=ВD=8 (см) Р=4*8=32 (см)