в ромбе ABCD угол ABC равен 120градусов,диагональ BD=8см.Найти периметр ромба.
Геометрия
в ромбе ABCD угол ABC равен 120градусов,диагональ BD=8см.Найти периметр ромба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагонали ромба являются биссектрисами его углов: угол СВD = углу СDВ = 120:2=60 (град) В треугольнике ВСD: угол ВСD = 180-2*60 = 60 (град), т.е. треугольник ВСD - равносторонний ВС=ВD=8 (см) Р=4*8=32 (см)
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